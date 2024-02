Concert Sylvia Hansel / Centre Jean Verdier (bibliothèque Claire Bretécher) Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Quelque part entre Kim Deal et Joni Mitchell, l’écrivaine et journaliste Sylvia Hansel compose, dans son salon, des chansons intimistes d’indie folk parfumées à la country et saupoudrées d’harmonies vocales.

Vendredi 15 mars / 19h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 Paris

Contact : +33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr

Alain Fretet SH