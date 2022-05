Concert Sylva Winds Noailhac Noailhac Catégories d’évènement: Corrèze

L'Atelier Ferrandou vous propose un concert du quintet Sylva Winds. 

Composé d'étudiants et de diplômés récents de la Royal Academy of Music, Sylva Winds est un groupe de musique de chambre dont le désir est de changer la perception du quintette à vent. Il a remporté le prestigieux Blake Prize en mars 2020 et le Digital Chamber Music Prize en mars 2021. Le groupe a créé une performance virtuelle avec composition originale de Zoë Tweed (cor), inspirée du poème Jabberwocky , avec Drake Gritton (hautbois) comme récitant. 

Au programme : Barber Summer Music 
Dvorak Quatuor à cordes "l´Américain" (arrangement) 
Schifrin La Nouvelle Orléans 
Valerie Coleman Afro-Cuban Concerto pour instruments à vent

