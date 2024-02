Concert Switch et Circle of mud Schirmeck, vendredi 8 mars 2024.

L’association Le Repère vous propose un concert double plateau des groupes Switch et Circle of Mud. SWITCH Un groupe rock époustouflant avec des musiciens virtuoses et une énergie contagieuse. Circle of Mud Un mélange de blues-rock moderne et classique, mené par des artistes talentueux. Deux univers musicaux captivants à découvrir. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 23:00:00

53-55 rue des Écoles

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est ourychristiane.dessins@orange.fr

L’événement Concert Switch et Circle of mud Schirmeck a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche