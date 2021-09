Saou Saou Drôme, Saou Concert Swing’um trio Saou Saou Catégories d’évènement: Drôme

Concert Swing'um trio 2021-09-18 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-18 Au Poney Fringant 9 place de l'horloge

Saou Drôme

Saou Drôme Il se dégage d’eux une bonhomie apaisante qui prend de la vie ce qu’il y a de chantant, de gai pour le jouer et de triste ou de tragique pour le transformer en “manoucherie”. De thèmes tantôt purement jazzs ou swings manouches. contact@auponeyfringant.fr dernière mise à jour : 2021-09-13 par

