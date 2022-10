Concert « Swinging Christmas » Pierrefitte-en-Auge, 17 décembre 2022, Pierrefitte-en-Auge.

Concert « Swinging Christmas »

645 chemin du Quesnot Auditorium du Hameau Fleuri Pierrefitte-en-Auge Calvados Auditorium du Hameau Fleuri 645 chemin du Quesnot

2022-12-17 19:00:00 – 2022-12-17

Auditorium du Hameau Fleuri 645 chemin du Quesnot

Pierrefitte-en-Auge

Calvados

Pierrefitte-en-Auge

Musiciens :

Matthieu LÉCROART, baryton

Sébastien LEPICQ, trompette,

Roman MARESZ, piano

Josselin CHÉRI, contrebasse

Raphaël SIMON, batterie

Répertoire :

Santa Claus Is Coming To Town

All I Want For Christmas Is You

Jingle Bells

Have Yourself A Merry Little Christmas

Feliz Navidad

Winter Wonderland

Little Drummer Boy

What Child Is This

Angels We Have Heard on High

Petit Papa Noël

The First Noël

hameau-fleuri@prod-s.com +33 6 64 88 00 85

