Hôtel de Ville, le samedi 18 septembre à 18:30

### Microfolie s’invite dans le jardin de l’Hôtel de Ville pour vous faire découvrir le swing de Django Reinhardt avec la compagnie Swingin’ Partout. Profitez encore quelques instants du cadre verdoyant et reposant du jardin de l’Hôtel de Ville pour découvrir, le temps d’un concert, devant la façade de la chapelle de l’ancien collège des garçons, le swing de Django Reinhardt. À consommer sans modération.

Gratuit. Entrée libre.

La programmation de « Microfolie » s’invite dans le jardin de l’Hôtel de Ville pour vous faire découvrir le swing de Django Reinhardt avec la compagnie Swingin’ Partout. Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville, 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François Marne

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:30:00

