Concert Swing Vandals L’Arcadie, centre culturel Ploudalmézeau, samedi 16 mars 2024.

Concert Swing Méditerranéen/Balkan

Nadia (Chant), Alix (Clarinette), Markus (Accordéon), Tom (Guitare) Luc (Contrebasse) et Alexandre (Percussions)

Avec plus de 400 concerts et de Festivals à travers la France et l’Europe, le groupe Swing Vandals aime partager son univers musical imprégné des cultures méditerranéennes et des pays des Balkans. De l’Espagne à la Grèce en passant par l’Italie, la France et la Roumanie les musiciens du groupe et la chanteuse passionnés de jazz et de sa rencontre avec les cultures du monde, explorent une musique nomade et métissée.

Au sein d’un même concert à la fois intimiste et aventureux, se mêlent alors les rythmiques chaloupées hispaniques de bord de mer, les mélodies enlevées du Rébétiko et du swing méditerranéen vibrant de l’Italie, le tout coloré par quelques notes de mélancolie d’un soir d’été dans le Sud de la France. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 22:30:00

L’Arcadie, centre culturel 13, rue Tanguy du Châtel

Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne accueil@centreculturel-ploudalmezeau.com

