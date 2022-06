CONCERT SWING TONIC Chaillé-les-Marais Chaillé-les-Marais Catégories d’évènement: Chaillé-les-Marais

Vaucluse

CONCERT SWING TONIC Chaillé-les-Marais, 9 juillet 2022, Chaillé-les-Marais. CONCERT SWING TONIC

44 rue du 11 Novembre Théâtre de verdure Jean Baptiste Chaillé-les-Marais Vaucluse Théâtre de verdure Jean Baptiste 44 rue du 11 Novembre

2022-07-09 – 2022-07-09

Théâtre de verdure Jean Baptiste 44 rue du 11 Novembre

Chaillé-les-Marais

Vaucluse Chaillé-les-Marais +33 2 51 56 37 37 https://www.sudvendeelittoral.com/pratique/notre-offre-billetterie/saison-culturelle-communaute-de-communes/ Théâtre de verdure Jean Baptiste 44 rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Chaillé-les-Marais, Vaucluse Other Lieu Chaillé-les-Marais Adresse Chaillé-les-Marais Vaucluse Théâtre de verdure Jean Baptiste 44 rue du 11 Novembre Ville Chaillé-les-Marais lieuville Théâtre de verdure Jean Baptiste 44 rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais Departement Vaucluse

Chaillé-les-Marais Chaillé-les-Marais Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaille-les-marais/

CONCERT SWING TONIC Chaillé-les-Marais 2022-07-09 was last modified: by CONCERT SWING TONIC Chaillé-les-Marais Chaillé-les-Marais 9 juillet 2022 44 rue du 11 Novembre Théâtre de verdure Jean Baptiste Chaillé-les-Marais Vaucluse

Chaillé-les-Marais Vaucluse