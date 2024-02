CONCERT SWING STREET rue Jeanne d’Arc La Bernerie-en-Retz, samedi 2 mars 2024.

CONCERT SWING STREET rue Jeanne d’Arc La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

De la Pop et du Swing accompagné de Mister Swing et ses cuivres, vive le swing !

Si vous aimez Nat king cole,Sinatra, Nina Simone, Louis Prima, Queen, Bill Haley….alors vous êtes « in the right place » !

Swing Street est un groupe vocal qui réunit huit chanteurs, interprètant les grands standards de « pop and swing » avec des arrangements à 4 voix (SATB) accompagné par Mister Swing au piano et ses 4 cuivres !

Le tour de chant proposé est délibérément centré sur le répertoire pop&Swing des années 40, 50 et 60 (Frank Sinatra, Nat King Cole, Louis Prima, Ray Charles, The Platters, Elvis Presley, The Beatles et autres grandes voix mythiques)

Une soirée cabaret dans une ambiance pétillante.

The right men in the right tempo !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02 22:30:00

rue Jeanne d’Arc Salle des Fêtes Olivier Hureau

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire animation@mairie-labernerie.fr

