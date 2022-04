Concert : Swing Oasis

2022-04-30 – 2022-04-30 Rendez-vous le samedi 30 avril à 20h30 pour applaudir Swing Oasis au Forum de Chauny. En guise de préambule, un jeune musicien au talent hors du commun, Renaud Crols, démarre avec un concert en piano solo jazz swing ancien, années ’30. Renaud Crols, un phénomène d’un éclectisme rare, à l’aise aussi bien au violon qu’au piano dans tous les styles de musique possibles et imaginables. En 2ème partie, avec le trio de Philippe Duchemin, on avancera dans le temps avec la musique swing, un genre qui continua à se développer parallèlement à l’évolution générale du jazz, jusqu’à une époque récente. La rythmique sera exceptionnelle et étonnante, à la contrebasse, Patricia Lebeugle, bien connue du milieu jazz parisien, accompagnera Philippe Duchemin dans un brillant hommage à Jean Sébastien Bach. Jean-Pierre Derouard à la batterie, est un musicien hors pair qui a accompagné une série impressionnante de stars du jazz ; il est également trompettiste, donc un multi instrumentiste de haut niveau. Pour terminer la soirée, les deux orchestres se produiront ensemble pour la

jam session finale qui promet des moments inoubliables ! Durée : 1h30

Tout public Plein tarif : 18€

Tarif réduit : 15€

