Concert Swing Montbazon, samedi 24 février 2024.

Concert Swing Montbazon Indre-et-Loire

Samedi

Dans un répertoire qui oscille entre compositions et morceaux célèbres du repertoire jazz manouche, le quartet propose une musique d’entre les 2 guerres empreinte de liberté , de poésie et avant tout de swing.

Dans cette aventure, il est accompagné des merveilleux musiciens: Gabriel Bonin violon, Laurent blet: guitare,

Simon buffaud contrebasse. Et pour cette soirée particulière, le groupe accueillera Clément Royo à la deuxième guitare rythmique , merveilleux musicien et très bon ami du groupe pour former un quintet ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24

92 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@artigny.com

