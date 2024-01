CONCERT SWING JAZZ BOSSA Champigneulles, vendredi 8 mars 2024.

CONCERT SWING JAZZ BOSSA Champigneulles Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Emily Christy c’est la rencontre d’une chanteuse et de 2 musiciens désireux de proposer un répertoire swing, bossa et jazzy afin de vous faire découvrir un univers qui

mêle énergie, émotion et bonne humeur.

Emily chante depuis 10 ans dans différentes formations de la région de Nancy. Elle est aussi à l’aise avec Janis Joplin qu’avec Édith Piaf ou Carlos Jobim.

réservation à partir du 8 février 2024 au 03 33 34 23 33.

Champigneullais : gratuit.

Extérieurs : 9€.

Étudiants -25 ans : 4.50€.Tout public

4.5 EUR.

26 Rue Philippe Martin

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 22:30:00



L’événement CONCERT SWING JAZZ BOSSA Champigneulles a été mis à jour le 2024-01-26 par TOURISME BASSIN de POMPEY