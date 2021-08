Bruyères Bruyères Bruyères, Vosges CONCERT SWING FOLIE Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

CONCERT SWING FOLIE 2021-08-29 place Jean Jaurès Salle des fêtes

Bruyères Vosges Bruyères Vosges Depuis ses origines, Swing Folie joue dans l’esprit manouche et se renouvelle constamment. Entre les compositions, les hommages sont nombreux (à Brassens, ou encore Léo Ferré et Boris Vian… Les reprises sont enjouées et des thèmes célèbres sont adaptés librement +33 3 29 50 52 52 Swing Folie dernière mise à jour : 2021-07-10 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES

Bruyères
place Jean Jaurès Salle des fêtes