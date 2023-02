CONCERT – SWING ET GROOVE… Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer Gérardmer Catégories d’Évènement: Gérardmer

Vosges

CONCERT – SWING ET GROOVE… Maison de la Culture et des Loisirs, 25 février 2023, Gérardmer Gérardmer. CONCERT – SWING ET GROOVE… 1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer Vosges Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié

2023-02-25 – 2023-02-25

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié

Gérardmer

Vosges Gérardmer Une belle soirée dédiée à la chanson française vous attend… Des voix justes puissantes, du swing, du groove, n’hésitez pas ! +33 3 29 63 11 96 https://mclgerardmer.fr/ Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Gérardmer Adresse Gérardmer Vosges Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Ville Gérardmer Gérardmer lieuville Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Departement Vosges

Gérardmer Gérardmer Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer gerardmer/

CONCERT – SWING ET GROOVE… Maison de la Culture et des Loisirs 2023-02-25 was last modified: by CONCERT – SWING ET GROOVE… Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer 25 février 2023 1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer Vosges Gérardmer, Vosges Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer Vosges

Gérardmer Gérardmer Vosges