Concert : Swing en bulles Cauterets, 26 avril 2022, Cauterets. Concert : Swing en bulles Place de la Mairie CAUTERETS Cauterets

2022-04-26 17:00:00 – 2022-04-26 Place de la Mairie CAUTERETS

Cauterets Hautes-Pyrénées Les Swing en Bulles vous proposent un répertoire 100% swing avec des standards qui pétillent et vous donnent envie de virevolter sur la piste de danse! Manifestation gratuite. +33 5 62 92 52 56 Place de la Mairie CAUTERETS Cauterets

