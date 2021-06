Poucharramet Maison de la terre Haute-Garonne, Poucharramet Concert Swing de table Maison de la terre Poucharramet Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Poucharramet

Concert Swing de table Maison de la terre, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Poucharramet. Concert Swing de table

Maison de la terre, le vendredi 2 juillet à 20:00

La Maison de la Terre vous donne RDV Vendredi 2 juillet, à 20H00, à Rieumes, dans le cadre du festival « Court ou Long c’est toujours bon » pour le concert de Swing de table (Jazz swing pop). Venus d’horizons très différents, ces deux virtuoses du violon et de la guitare se sont retrouvés autour de la musique de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli avant d’explorer les tubes pop qu’ils réarrangent avec toutes leurs influences. En passant par les Balkans, Cuba, l’Irlande et les États-Unis, Swing de Table vous propose une voyage étourdissant baigné dans les musiques festives de toute la planète.

entrée libre

jazz swing pop Maison de la terre 7 rue des Hospitaliers Poucharramet Poucharramet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T20:00:00 2021-07-02T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Poucharramet Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de la terre Adresse 7 rue des Hospitaliers Poucharramet Ville Poucharramet lieuville Maison de la terre Poucharramet