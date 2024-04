Concert Sweet Touch Trio Place de l’Église Binic-Étables-sur-Mer, vendredi 16 août 2024.

Concert Sweet Touch Trio Place de l’Église Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Trio acoustique jazz-folk. Sweet Touch Trio propose un concert aux sonorités envoûtantes. Les artistes jouent avec l’acoustique de l’église, mêlant leurs voix en polyphonies sensibles et ciselées qui touchent au cœur. Avec des chants en anglais et en français, qui parlent d’amour, de joies, de rêves, ils posent avec délicatesse et amusement un regard optimiste sur le monde. Leur musique jazz folk, en partie improvisée, invite à une expérience inoubliable. Clare Hine-Goubin chant, piano, harmonium indien, ukulélé

Cécile Verdin chant, contrebasse. Jean Zimmermann chant, piano, contrebasse, violon

Tarif 8€/12€ (gratuit pour les moins de 4 ans). Forfait famille 30€. Informations et réservations https://sweettouchtrio.fr/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16 18:00:00

fin : 2024-08-16

Place de l’Église Eglise Notre-Dame-de-Bon-Voyage

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Concert Sweet Touch Trio Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2024-04-09 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme