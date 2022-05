Concert Sweet Dreams Gruchet-le-Valasse, 22 juillet 2022, Gruchet-le-Valasse.

Concert Sweet Dreams Terrasse du salon de thé La Laiterie Abbaye du Valasse Gruchet-le-Valasse

2022-07-22 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-22 21:15:00 21:15:00 Terrasse du salon de thé La Laiterie Abbaye du Valasse

Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime Gruchet-le-Valasse

Envie de passer une soirée concert dans le parc de l’Abbaye du Valasse ? Rejoignez-nous sur la terrasse du salon de thé La Laiterie pour écouter le duo Sweet Dreams ce vendredi 22 juillet ! Des gourmandises sucrées et salées à partager seront en vente sur-place.

Pour en savoir plus sur les artistes :

SWEET DREAMS, créé en 2019, est un duo acoustique guitare/voix composé d’Eric Quénot à la guitare électro-acoustique et de Marine Caron au chant depuis cette année. Ensemble, ils reprennent de grands titres pop, rock et soul.

Le répertoire de SWEET DREAMS se compose principalement de chansons d’artistes internationaux connus tels que Amy Winehouse, The Cranberries, Sia, Bob Dylan, Radiohead, U2, Scorpion etc. et aussi de quelques chansons françaises de Mathieu Chedid, Olivia Ruiz, Renaud ou Edith Piaf.

Envie de passer une soirée concert dans le parc de l’Abbaye du Valasse ? Rejoignez-nous sur la terrasse du salon de thé La Laiterie pour écouter le duo Sweet Dreams ce vendredi 22 juillet ! Des gourmandises sucrées et salées à partager seront en…

+33 2 32 84 64 76

Envie de passer une soirée concert dans le parc de l’Abbaye du Valasse ? Rejoignez-nous sur la terrasse du salon de thé La Laiterie pour écouter le duo Sweet Dreams ce vendredi 22 juillet ! Des gourmandises sucrées et salées à partager seront en vente sur-place.

Pour en savoir plus sur les artistes :

SWEET DREAMS, créé en 2019, est un duo acoustique guitare/voix composé d’Eric Quénot à la guitare électro-acoustique et de Marine Caron au chant depuis cette année. Ensemble, ils reprennent de grands titres pop, rock et soul.

Le répertoire de SWEET DREAMS se compose principalement de chansons d’artistes internationaux connus tels que Amy Winehouse, The Cranberries, Sia, Bob Dylan, Radiohead, U2, Scorpion etc. et aussi de quelques chansons françaises de Mathieu Chedid, Olivia Ruiz, Renaud ou Edith Piaf.

Terrasse du salon de thé La Laiterie Abbaye du Valasse Gruchet-le-Valasse

dernière mise à jour : 2022-05-10 par