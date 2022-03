Concert Svinkels Angoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

Concert Svinkels Angoulême, 8 avril 2022, Angoulême. Concert Svinkels rue Louis Pergaud La Nef Angoulême

2022-04-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-08 23:00:00 23:00:00 rue Louis Pergaud La Nef

Angoulême Charente Les Svinkels définissent eux-mêmes leur musique par les termes « crade-core » Leur style est comparé aux Beastie Boys ou à Cypress Hill lors de leurs passages sur scène2. info@lanef-musiques.com +33 5 45 25 97 00 http://www.lanef-musiques.com/

