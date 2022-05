CONCERT : SUZANNE EN COULEURS, UN TRIO, UN PEINTRE Dugny-sur-Meuse Dugny-sur-Meuse Catégories d’évènement: Dugny-sur-Meuse

Dugny-sur-Meuse Meuse Dugny-sur-Meuse Concert organisé par le Centre culturel intercommunal Arcature : “SuZanne en couleurs, un trio, un peintre”.

Musique et peinture en live avec le trio SuZanne aux yeux noirs (Annabelle Dodane, alto, Nicolas Arnoult, accordéon, Marc Goujot, guitare et banjo) et l’artiste peintre Rachid Zagora. ecoledemusique-dieue@orange.fr +33 3 29 87 63 62 Dugny-sur-Meuse

