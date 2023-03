Concert surprise OPPB Place du Foirail Pau Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Pau

Concert surprise OPPB Place du Foirail, 17 juin 2023, Pau

2023-06-17 – 2023-06-17

Place du Foirail Complexe culturel

Pau

8 EUR Rencontre avant concert à 10h et 17h.

L’Orchestre de Pau Pays de Béarn, pour clôturer cette saison anniversaire des 20 ans, vous concocte un programme tout au long de la saison pour un concert de clôture Surprise !

Laissez-vous embarquer pour un voyage musical inattendu, sublimé par les inspirations que procureront la nouvelle salle, votre ferveur, les énergies créatrices et artistiques qui vont habiter ce nouveau lieu culturel majeur ! Rencontre avant concert à 10h et 17h.

Place du Foirail Complexe culturel Pau

