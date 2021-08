Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Concert surprise – Les terrasses en fête Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Concert surprise – Les terrasses en fête Saint-Brieuc, 11 septembre 2021, Saint-Brieuc. Concert surprise – Les terrasses en fête 2021-09-11 11:00:00 – 2021-09-11 12:00:00 La Cave – L‘Arbalaise – La Belle Equipe 8 Rue Michelet

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Concert surprise !

Tout au long de l’été un programme d’animations est proposé par la ville de Saint-Brieuc et les commerçants : des propositions musicales à découvrir en flânant dans les rues de la ville, à proximité d’un café, d’une terrasse ! +33 2 96 33 68 03 Concert surprise !

Tout au long de l’été un programme d’animations est proposé par la ville de Saint-Brieuc et les commerçants : des propositions musicales à découvrir en flânant dans les rues de la ville, à proximité d’un café, d’une terrasse ! dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse La Cave - L‘Arbalaise - La Belle Equipe 8 Rue Michelet Ville Saint-Brieuc lieuville 48.51331#-2.76191