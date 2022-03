Concert Surprise! Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Concert surprise !** Venez profiter des beaux jours dans la cour de la Ferme d’en Haut, l’occasion de venir visiter l’exposition Fragments pour son dernier jour, profiter de la terrasse de l’estaminet ou encore se prélasser à l’ombre de ses arbres, le tout sur fond d’ambiance résolument décalée. Ambiance festive et décontractée garantie ! **Gratuit et sans réservation**

