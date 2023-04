Namureyoung Concert surprise dans un jardin tenu secret Paris Catégorie d’évènement: Paris

Namureyoung Dimanche 4 juin, 18h00 Concert surprise dans un jardin tenu secret Gratuit – Concert surprise dans un jardin tenu secret Namureyoung est un groupe coréen proposant un concert intimiste au cours duquel les musiciens jouent tour à tour dans un cadre singulier situé en pleine nature. S'inspirant de pratiques anciennes, ce dispositif crée une oasis de calme permettant une connexion optimale entre l'interprète, l'auditeur et la nature environnante. Namureyoung ravive une histoire et une ambiance puissantes dans un espace conçu pour rendre cette expérience musicale unique.

2023-06-04T18:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:30:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:30:00+02:00

