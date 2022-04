CONCERT SURPRISE – BIBLIOTHÈQUES EN SCÈNE Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Forbach Moselle Forbach Le mercredi 6 avril 2022 à 15h30, les élèves des classes de Chant Choral de Marie-Pierre PONGY, du Conservatoire Intercommunal de musique et de danse de Forbach Porte-de-France, présenteront un concert surprise, à la médiathèque Roger Bichelberger, dans le cadre de Bibliothèques en Scènes proposés par le Département de la Moselle, le réseau départemental des bibliothèques et médiathèques de Moselle ainsi que le réseau des écoles de musique et des conservatoires. Mélomanes, musiciens, amoureux du chant et des belles voix, …. venez nombreux profiter de ce moment ! Entrée libre. mediatheque@mairie-forbach.fr +33 3 87 84 61 90 http://www.mediatheque-forbach.net/ Forbach

