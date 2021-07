[Concert sur un bus] Dieppe, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Dieppe.

[Concert sur un bus] 2021-07-24 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-24

Dieppe Seine-Maritime

Avez-vous déjà vu un concert sur un bus ?

Accrochez-vous bien, ce samedi 24 juillet, les associations dieppoises Seagull, Roaxtour et Carpanorama vous ont organisé un concert gratuit sur les pelouses de Dieppe.

Au programme : rock, pop flamenco, acoustic, house vous attendent entre 16h00 et 20h30.

A l’affiche, Horpailleur, Chambre 317 et Noless.

Avez-vous déjà vu un concert sur un bus ?

Accrochez-vous bien, ce samedi 24 juillet, les associations dieppoises Seagull, Roaxtour et Carpanorama vous ont organisé un concert gratuit sur les pelouses de Dieppe.

Au programme : rock, pop flamenco,…

+33 2 35 06 60 00

Avez-vous déjà vu un concert sur un bus ?

Accrochez-vous bien, ce samedi 24 juillet, les associations dieppoises Seagull, Roaxtour et Carpanorama vous ont organisé un concert gratuit sur les pelouses de Dieppe.

Au programme : rock, pop flamenco, acoustic, house vous attendent entre 16h00 et 20h30.

A l’affiche, Horpailleur, Chambre 317 et Noless.

dernière mise à jour : 2021-07-20 par