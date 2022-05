Concert : Sur un air d’Italie Marignane, 4 juin 2022, Marignane.

Concert : Sur un air d’Italie Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane

2022-06-04 – 2022-06-04 Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz

Marignane Bouches-du-Rhône

A travers l’aventure d’une jeune maman italienne et des plus beaux succès de la chanson italienne, Angela Amico nous transporte par sa voix chaude et envoûtante et nous emmène avec émotion et passion dans le charme légendaire de son pays.

La Ville de Marignane, en partenariat avec l’association Comité jumelage Ravanusa, vous invite à une comédie musicale émouvante et humoristique : “Voyage en Italie”.



Ecrite et interprétée par Angela Amico.

Mise en scène : Sophie Sara.

Avec Yves Chanel.

A travers l’aventure d’une jeune maman italienne et des plus beaux succès de la chanson italienne, Angela Amico nous transporte par sa voix chaude et envoûtante et nous emmène avec émotion et passion dans le charme légendaire de son pays.

Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane

dernière mise à jour : 2022-05-06 par