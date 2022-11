Concert : sur les traces de Tina Modotti Marseille 6e Arrondissement, 26 novembre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Concert : sur les traces de Tina Modotti

EUR 10 10 Avec ce concert le duo Catherine Vincent rend hommage à Tina Modotti, personnage séduisant par la beauté de sa personne, la portée de son art et son immense humanité. Née en 1896 à Udine dans le nord de l’Italie, elle vécut en Californie, à Mexico, à Moscou, à Paris et en Espagne durant toute la guerre civile où elle s’est battu aux côtés des Républicains. Elle est décédée à 45 ans à Mexico. Elle fut ouvrière, actrice, photographe et révolutionnaire.



Dans ce concert, le duo donne voix à Tina Modotti pour évoquer les sentiments et moments forts de sa vie : son déracinement, sa relation avec le photographe Edward Weston, son œuvre artistique, sa liaison avec Julio Antonio Mella (révolutionnaire cubain), sa liberté amoureuse, son engagement politique, son implication dans la vie artistique mexicaine des années 1920, auprès d’artistes comme Diego Rivera et Frida Kahlo. Les chansons révèlent également la fascination que cette femme exerce sur le duo.



C’est la lecture de « Plenipotentiary », un poème écrit par Tina Modotti et sa mise en musique, qui donna au duo Catherine Vincent l’envie de réaliser tout un album sur cette femme au parcours étonnant, éternelle exilée.

Concert de Catherine Vincent le samedi 26 novembre 2022 à 19h00.

