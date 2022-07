Concert sur les terrasses de la Maison de Montard

Concert sur les terrasses de la Maison de Montard, 29 juillet 2022, . Concert sur les terrasses de la Maison de Montard



2022-07-29 21:00:00 – 2022-07-29 Pour la deuxième année consécutive, la mairie de Lalinde reconduit les concerts sur les terrasses de Montard durant l’été. 2ème concert : LES COUSINS D’ALDO

Open swing Pour la deuxième année consécutive, la mairie de Lalinde reconduit les concerts sur les terrasses de Montard durant l’été. 2ème concert : LES COUSINS D’ALDO

Open swing +33 5 53 73 44 60 Pour la deuxième année consécutive, la mairie de Lalinde reconduit les concerts sur les terrasses de Montard durant l’été. 2ème concert : LES COUSINS D’ALDO

Open swing dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville