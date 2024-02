Concert SUR LES FLOWS – Plateau Hip Hop Amiens, vendredi 23 février 2024.

Concert SUR LES FLOWS – Plateau Hip Hop Amiens Somme

Soro est un rappeur et producteur de 26 ans. Il s’est fait connaître au sein de la scène amiénoise avec son acolyte Somsouk et leur duo trap-metal.

En 2024, Soro lance sa carrière solo avec un single, Absent , puis un projet de 12 titres, Soleil .

Avec ce projet, Soro dévoile une personnalité fracturée, dans un univers où le spleen côtoie la violence.

Instagram https://www.instagram.com/soro_los/

Jeune_Smo est un subtile mélange entre magie noire, bangers et mélodies lancinantes.

Le jeune rappeur a de grosses ambitions et il met les moyens pour arriver à ses fins.

Autant dans son élément dans la pénombre des studios que sur scène devant la foule, Jeune_Smo a un flow particulier, singulier selon d’autres. C’est avec l’iris scintillant qu’il arpente les sombres ruelles de sa ville à la recherche du succès et de la jeunesse éternelle promise par son marabout: Hervé.

Instagram https://www.instagram.com/jeune_smo/

Si le ciel de sa Picardie natale est réputé pour être imprévisible, il en est de même pour la musique de Double T.

Alliant mélodies planantes, textes sincères, puissants ou second degré, le rappeur amiénois ne cesse les contre-pieds et nous guide dans cette tempête créatrice via la justesse de sa plume et l’émotion qui en ressort.

Son premier album, L’Instant T , 15 titres produits par Lucci’, EazyDew, le Caméléon et Manabozo, est paru le 7 avril dernier sur le label 386 Laboratoire / Demain PIAS.

Il est actuellement accompagné par la SMAC de sa ville, la Lune des Pirates, et travaille sur son prochain projet, prévu pour début 2024.

Instagram https://www.instagram.com/doublet_off/

Sans aucune limite c’est ainsi que se définit Zomath lui même, dans sa musique comme dans sa vie.

Véritable amoureux du rap, cet amiénois de 26 ans s’est forgé sa plume sur des

instrumentales boom bap avant d’élargir son panel, se montrant aussi à l’aise sur de la trap, de la drill ou de la two step, mélodieux où gros kickeur !

Variant d’attitude comme de flow, c’est en abordant des sujets sensibles avec humour et sarcasme sur fond de musique électronique que Zomath crée un univers totalement zinzin, aussi décontracté que déjanté.

Instagram https://www.instagram.com/zomaths/

Line up de la soirée

Soro

Jeune Smo

Double T

Zomath

L’accès à bord de Célestine est conditionné par la détention d’un billet > billetweb.fr

————————–

Pour information, le nombre de places est limité à 170 personnes pour cet événement, la terrasse de Célestine est, quand à elle, limitée à 50 personnes, le personnel peut être amené à vous demander de quitter celle-ci une fois la limite des 50 personnes atteinte.7 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23 00:30:00

Port d’Aval

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France contact@penichecelestine.fr

L’événement Concert SUR LES FLOWS – Plateau Hip Hop Amiens a été mis à jour le 2024-02-02 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS