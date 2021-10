Bordeaux Pourquoi pas ? Café culturel Bordeaux, Gironde Concert sur le zinc Pourquoi pas ? Café culturel Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Mardi 9 novembre, c’est un charmant Trio qui animera le Pourquoi Pas (café culturel de l’Union Saint Jean), à 19h comme tous les deuxièmes mardis du mois ! Muriel Sarlette au hautbois, Didier Lacombe à l’alto et Marianne Muglioni au violoncelle, nous espérons vous voir très nombreux pour profiter de ce concert. ??? Mardi 9 novembre, c’est un charmant Trio qui animera le Pourquoi Pas, à 19h comme tous les deuxièmes mardis du mois ! Muriel Sarlette au hautbois, Didier Lacombe à l’alto et Marianne Muglioni au violoncelle, nous espérons vous voir très nombreux pour profiter de ce concert. ??? Bach, Haydn, Beethoven, Mendelssohn et Chostakovitch seront mis à l’honneur.

5€ l’entrée, offert au – de 12 ans

Un concert de musique classique, tout sauf guindé, dans un lieu détendu et chaleureux. Pourquoi pas ? Café culturel 97 Rue Malbec, 33800 Bordeaux Bordeaux Nansouty – Saint-Genès Gironde

2021-11-09T19:00:00 2021-11-09T20:00:00

