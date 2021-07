Concert sur le ZINC Pourquoi pas ? Café culturel, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Bordeaux.

Pourquoi pas ? Café culturel, le mardi 6 juillet à 20:00

Les Concerts sur le Pouce font leur mue, et deviennent les… CONCERTS SUR LE ZINC ! Ils se tiendront tous les deuxièmes mardi du mois à 19h00. Comme un avant-goût de la saison à venir, le premier né de cette nouvelle forme aura lieu ce mardi 6 juillet 2021. Que les nostalgiques se rassurent : hormis le nom et le lieu, rien n’aura changé ! Nous connaissons la recette, et ne comptons pas en modifier la saveur. Aussi, vous y trouverez tous les ingrédients qui font de nos concerts des moments heureux, gracieux et conviviaux : – Au programme, l’incontournable Trio Evea : Marianne Muglioni au violoncelle, Jean-Louis Constant au violon et Bruno Maurice à l’accordéon. – Comme toujours, le concert sera animé par le meilleur des présentateurs (un jour, il finira à Questions pour un champion), Olivier Delaunay ! – Il y aura sur place de quoi manger (snacks, plats végétariens, glaces et autres gâteries) et bien sûr de quoi boire ! Le prix d’entrée est de 5 euros pour les adultes, et gratuit jusqu’à 12 ans. Il est conseillé de réserver à l’avance ! Concert à 20h00, et fête jusqu’au bout de la nuit ! Dans les locaux de l’Union Saint Jean – 97 rue Malbec, Bordeaux Sud ——– **Pour venir** : Tram C arrêt gare Bus 1 : Arrêt Meunier Bus 9 : Arrêt Billaudel Garage à vélo 8 min à pied de la Gare Saint Jean

5 euros et gratuit pour les -12 ans

Pourquoi pas ? Café culturel 97 Rue Malbec, 33800 Bordeaux Bordeaux Nansouty – Saint-Genès Gironde



