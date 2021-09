Bordeaux Pourquoi pas ? Café culturel Bordeaux, Gironde Concert sur le zinc – Duo alto/violoncelle Pourquoi pas ? Café culturel Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**Les Concerts sur le zinc** Sur le Zinc, y’a bien que la musique qui soit classique ! – Des musiciens de haute volée – Un présentateur bien déjanté – Un bar de copains, chic et léger Dans une ambiance familiale et décontractée, C’est le cocktail des Caprices pour la rentrée ! Mardi 12 octobre, ça se passe au café culturel le Pourquoi pas, à 19h. Le programme : Duo alto/violoncelle Belinda Peake / Marianne Muglioni Boismortier, Beethoven, Gliere, Offenbach

5€ minimum

Concert de musique de chambre dans un café culturel, pour une ambiance détendue et familiale Pourquoi pas ? Café culturel 97 Rue Malbec, 33800 Bordeaux Bordeaux Nansouty – Saint-Genès Gironde

