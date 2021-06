Valréas Valréas Valréas, Vaucluse Concert sur la terrasse du Château MontPlaisir Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Concert sur la terrasse du Château MontPlaisir Valréas, 19 juin 2021-19 juin 2021, Valréas. Concert sur la terrasse du Château MontPlaisir 2021-06-19 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-19 22:30:00 22:30:00

Valréas Vaucluse EUR 20 20 Rebecca Chaillot au piano et Christophe Bianco au violon donneront un concert de musique classique, sonates de Mozart, Beethoven et Brahms.

Lien vers la billetterie :

https://www.billetweb.fr/concert-de-musique-classique info@chateaumontplaisir.com +33 6 73 65 55 38 https://www.chateaumontplaisir.com/ Rebecca Chaillot au piano et Christophe Bianco au violon donneront un concert de musique classique, sonates de Mozart, Beethoven et Brahms.

Lien vers la billetterie :

https://www.billetweb.fr/concert-de-musique-classique

Détails Catégories d’évènement: Valréas, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Valréas Adresse Ville Valréas