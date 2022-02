Concert sur La Lagune de « Babywolves » (Soul / Jazz) Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Concert sur La Lagune de « Babywolves » (Soul / Jazz) Six-Fours-les-Plages, 6 février 2022, Six-Fours-les-Plages. LeBrusc La Lagune – eco restaurant boutique

2022-02-06 21:00:00

Six-Fours-les-Plages Var Fondé à Marseille, Babywolves est un quartet de musiciens Marilou Gérard, Lucas et Adam Derrez et Franck Taïeb à la batterie. Ils revisitent les standards et pépites cachées de la Soul, Pop et du Jazz d’hier et d’aujourd’hui. +33 4 94 07 43 29 http://lalagune.fr/ LeBrusc La Lagune – eco restaurant boutique Six-Fours-les-Plages

