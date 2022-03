Concert : Supersoul Brothers Billère, 26 mars 2022, Billère.

Concert : Supersoul Brothers La Route du Son 51 Allée Montesquieu Billère

2022-03-26

Billère Pyrénées-Atlantiques Billère

5 5 EUR Avant de parcourir les routes de France pour une première tournée qui s’annonce prometteuse, The SuperSoul Brothers et AMPLI, vous invitent à venir retrouver le plaisir d’un concert debout d’anthologie, où, pour l’occasion, ils enregistrerons en grande pompe un futur album live inédit à paraître chez Dixiefrog Records. On compte sur vous pour remplir les murs de La Route du Son pour venir y chanter, danser, sauter et graver vos voix dans la cire avec nos généreux soul men palois.…

+33 5 59 32 93 49

Supersoul Brothers

La Route du Son 51 Allée Montesquieu Billère

