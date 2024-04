Concert Superpitcher La Route du Son Billère, samedi 25 mai 2024.

Concert Superpitcher La Route du Son Billère Pyrénées-Atlantiques

Le collectif palois Hydrodisko transformera la salle de la Route du Son en Club le Samedi 25 Mai 2024 pour vous inviter à la première soirée Electro inoubliable ‘ HD #01 ‘ Aksel Schaufler connu sous le nom de SUPERPITCHER musicien et producteur allemand, affilié au label de Cologne KOMPAKT. Depuis 1996, il n’a cessé de produire sa propre musique et d’innombrables remixes alignés sur le label KOMPAKT basé à Cologne. En 2011, Superpitcher et l’artiste Rebolledo ont créé Pachanga Boys et ensemble, ils possèdent le label Hippie Dance. En 2017, Superpitcher a sorti son troisième album The Golden Ravedays, une Épopée de 12 LP en chapitres. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 21:00:00

fin : 2024-05-25

La Route du Son 51 Allée Montesquieu

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ampli.asso.fr

L’événement Concert Superpitcher Billère a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Pau