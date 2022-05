Concert “super cagette”

Concert “super cagette”, 11 juin 2022, . Concert “super cagette”

2022-06-11 – 2022-06-11 Concert de clarinette à pédale électrique par la troupe Goublayons ferme. Payant adulte, gratuit pour les enfants. goublayonsferme@mailo.com +33 2 96 93 82 17 Concert de clarinette à pédale électrique par la troupe Goublayons ferme. Payant adulte, gratuit pour les enfants. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville