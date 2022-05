Concert ” Sunrise Highway” The Beatles du début à la fin

Concert " Sunrise Highway" The Beatles du début à la fin

2022-07-02 21:00:00 – 2022-07-02 23:00:00

Les Beatles du début jusqu'à la fin, Sunrise Highway des amoureux de la pop vous feront découvrir ou redécouvrir les tubes de ce groupe de rock connu internationalement. Ambiance festive dans la cour du château, n'hésitez pas à pousser les portes de cet endroit paisible et historique.

+33 2 37 37 80 11

