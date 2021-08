La Roche-Posay Donjon La Roche-Posay, Vienne Concert « Sunny street jazz » Donjon La Roche-Posay Catégories d’évènement: La Roche-Posay

Donjon, le mercredi 11 août à 20:30

Un mercredi soir musical rythmé par les sons de la Nouvelle-Orleans. Venez assister à ce concert dans le parc du Donjon de La Roche-Posay, au pied de l’emblématique tour du quartier médiéval. Spectacle offert. Pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre

Quatre musiciens jouent les standards du répertoire du jazz de la Nouvelle-Orléans. Donjon Rue Duguesclin 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T20:30:00 2021-08-11T22:00:00

