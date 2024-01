Concert SUN et BUKOWSKI Z.A. l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, samedi 9 mars 2024.

Concert SUN et BUKOWSKI Z.A. l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

SUN a créé la « Brutal Pop », qui mêle Pop mainstream et Metal Extrême.Ses chansons évoquent la violence des grands sentiments, avec pour mission de véhiculer un message positif de courage, d’espoir et de générosité.

Bukowski est un bien plus qu’un simple groupe de rock. C’est une famille. Un clan emmené par Mathieu Dottel, chanteur-guitariste aussi tenace qu’inspiré, avec un univers quelque part entre le rock solide et l’alternative metal. EUR.

Z.A. l’Ecu Salle Echo System

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@echosystem70.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09



