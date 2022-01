CONCERT – SUITES DE BACH SONIA WIEDER ATHERTON Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

CONCERT – SUITES DE BACH SONIA WIEDER ATHERTON Metz, 5 février 2022, Metz. CONCERT – SUITES DE BACH SONIA WIEDER ATHERTON ARSENAL – Studio du Gouverneur 3 avenue Ney Metz

2022-02-05 20:00:00 – 2022-02-05 ARSENAL – Studio du Gouverneur 3 avenue Ney

Metz Moselle Les Suites pour violoncelle seul de Bach sont un chef-d’œuvre absolu de l’écriture pour instrument monodique, le tour de force consistant à captiver en permanence l’auditeur avec un effectif minimal où le paramètre mélodique nécessairement prégnant doit tout de même permettre l’expression d’une harmonie plus ou moins sous-entendue. Lauréate du Concours Rostropovitch à 25 ans, soliste sous la direction de nombreux chefs de par le monde, ayant collaboré avec de grands compositeurs de notre époque, la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton interprète les Suites n°1, 3 et 4 de Bach, comptant parmi les œuvres les plus appréciées de ce répertoire. ARSENAL – Studio du Gouverneur 3 avenue Ney Metz

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse ARSENAL - Studio du Gouverneur 3 avenue Ney Ville Metz lieuville ARSENAL - Studio du Gouverneur 3 avenue Ney Metz

Metz Metz https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/