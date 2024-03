Concert Suitcase Brothers Fresselines, samedi 23 mars 2024.

Concert Suitcase Brothers Fresselines Creuse

Repas 19h30 SUR RÉSERVATION

Le duo The Suitcase Brothers , composé de Santos Puertas (guitare et chant) et de Víctor Puertas (harmonica et chant) privilégie la chaleur du son acoustique aux panoplies d’effets sonores. Ce brillant duo de la scène blues espagnole mise tout sur leur feeling et l’authenticité d’une formule guitare harmonica. Ils ont produit quatre albums, Living with the Blues (2000), Walk On (2007) et Gettin ‘Outta Town (2011), A Long way from home (2015) et ont également enregistré des thèmes pour la bande originale du film El Bola (Achero Mañas) récompensé par quatre prix Goya.Jerry Portnoy, harmoniciste de Muddy Waters et d’Eric Clapton parle de Victor Puertas comme l’un des meilleurs harmonicistes actuels au côté de Kim Wilson et de Rick Estrin et le duo remporte l’international Blues Challenge de Memphis en 2013. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23 22:30:00

la p’art-queterie

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine graouproduction@wanadoo.fr

L’événement Concert Suitcase Brothers Fresselines a été mis à jour le 2024-03-13 par Creuse Tourisme