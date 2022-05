CONCERT – SUGAR & TIGER – LES 3 FROMAGES, 21 mai 2022, .

CONCERT – SUGAR & TIGER – LES 3 FROMAGES

2022-05-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-21

Sugar & Tiger est mené par Didier Wampas à la guitare et Florence aux paroles. Des textes faussement déjantés mais véritablement poétiques et inspirés, de gros riffs saturés, une rythmique imparable : euphoriques, on trace à 100 à l’heure avec le monde dans le rétro.

Festin festif et sales gosses affamés au programme de cette soirée au Gueulard Plus. Au menu, Les Trois Fromages et leur « rock’n’drôle » qui traverse les époques et les styles en dévorant punk, rock et heavy-metal. Un OVNI musical carburant à l’humour et à l’inventivité, des virtuoses de la parodie à l’énergie (très) communicative.

dernière mise à jour : 2022-05-04 par