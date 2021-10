Valence Valence Drôme, Valence Concert Sugar Bonobos-Chez Les zythonautes Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Concert Sugar Bonobos-Chez Les zythonautes 2021-10-23 Les Zythonautes 35 allée Ducretet Valence

Valence Drôme Sugar Bonobos, c’est du Rock’n roll, du blues, un harmo bien gras, des chansons d’amour, quatre musicien.nes qui sautent partout, et qui jouent sur le fil du rasoir.

C’est sucré , c’est doux et fort à la fois, et on en redemande ! +33 7 67 68 37 61 dernière mise à jour : 2021-10-15 par

