Concert « Suerte »

2023-01-20 – 2023-01-20

« SUERTE » c’est un duo guitare voix croustillant…

Invitation au rêve, à un retour dans les années 80 et à l’Espagne.

Avec des tubes comme les Rita Mitsouko, les Gipsy King, Niagara, la Mano Negra et aussi de belles découvertes sonores Arabo Andalouses plus intenses comme des reprises de Souad Massi, Luz Casal, Bebe…

Serge Vilard est un guitariste et batteur largement inspiré par les rythmes orientaux et décalés. Il compose et écrit. Tout est créatif chez lui et dans le partage.

Fanny, à la voix, est une interprète qui par ailleurs chante dans le groupe Soul Kitchen, elle souhaite à présent revivre sa passion pour l’Espagne qu’elle a habité plusieurs années.

Elle est dans son élément sur scène, où rythme et sensibilité se marient, dans un timbre de voix velouté et envoûtant…

Réservation obligatoire

