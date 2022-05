Concert “Suck Da Head” Le jardin de l’École Couture-sur-Loir Catégories d’évènement: Couture-sur-Loir

Le concert se déroulera dans la cour du Jardin de l’Ecole. [[https://youtu.be/yqn22ZJu5MQ](https://youtu.be/yqn22ZJu5MQ)](https://youtu.be/yqn22ZJu5MQ)

Concert payant – Tarif libre au chapeau

Dans le cadre de la première édition du festival Les Jardin’ales, venez écouter Suck Da Head, un brass band explosif où le jazz, funk, hip-hop et l’esprit de la Nouvelle-Orléans se côtoient ! Le jardin de l’École 3 Ruelle des Écoles 41800 Couture-sur-Loir Couture-sur-Loir Loir-et-Cher

2022-06-05T18:00:00 2022-06-05T19:30:00

