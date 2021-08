Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Concert : Sub Umbra Illius Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Concert : Sub Umbra Illius Le Puy-en-Velay, 26 août 2021, Le Puy-en-Velay. Concert : Sub Umbra Illius 2021-08-26 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-26 Place du For Cathedrale Notre-Dame

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Concert de musique baroque à la cathédrale du Puy-en-Velay.

Musique sacrée autour du cantique des cantiques sous Louis XIIII et Mazarin (1610-1660). contact@cathedraledupuy.org http://www.cathedraledupuy.org/ dernière mise à jour : 2021-08-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Place du For Cathedrale Notre-Dame Ville Le Puy-en-Velay lieuville 45.04556#3.88432