Concert > Strange O’Clock, 7 mai 2023, Dangy Dangy.

Concert > Strange O’Clock

14 Route de Pont Brocard Dangy Manche

2023-05-07 17:00:00 – 2023-05-07

Dangy

Manche

Dangy

Dans le cadre du festival « Jazz dans les prés », rendez-vous le 7 mai prochain à la salle Juliette Hodiesne de Dangy pour un concert du groupe « Strange O’Clock ».

Quand la musique mandingue croise le blues du delta !

Comme un arbre aux feuilles toutes couleurs au milieu du désert…

Il lui a donné son blues, elle sa fibre africaine. Ainsi, leurs racines se sont entremêlées au point d’être aujourd’hui indissociables.

À mi-chemin entre le blues et la world music, Strange O’clock fusionne et façonne ce que chacun.e porte en soi : une fusion de différentes cultures qui passent par l’Afrique, l’Europe et les États-Unis. Une sensibilité à fleur de peau, une énergie qui déplace les montagnes de ce monde en tourmente.

Sur la calebasse délicate et le jeu de guitare tout en riffs profonds se pose la chaleur d’une voix saisissante. Tous deux expriment l’espoir et le besoin intarissable de liberté.

La guitare de Christophe et la voix de Cély sculptent cet alliage de blues, de rock, de musique mandingue et touareg. En français, anglais et dioula, Strange O’clock vous plonge dans un univers musical sans frontières qui ressource et unifie.

jazzdanslespres@gmail.com +33 6 75 20 38 40 https://www.jazzdanslespres.fr/

