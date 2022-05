Concert Strange O Clock et Bonefire Tourville-sur-Sienne Tourville-sur-Sienne Catégories d’évènement: Manche

Tourville-sur-Sienne

Concert Strange O Clock et Bonefire Tourville-sur-Sienne, 25 juin 2022, Tourville-sur-Sienne. Concert Strange O Clock et Bonefire Tourville-sur-Sienne

2022-06-25 – 2022-06-25

Apéro-concert organisé par le comité des fêtes de Tourville-sur-Sienne à la place de la mairie dès 19h avec le groupe Strange O Clock (blues africain) et Bonefire (rock 90's). Restauration sur place avec grillades, frites, crêpes et buvette.

